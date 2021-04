Azərbaycanda qayınana və gəlin arasında BİABIRÇI OLAY: İşə nazirlik qarışdı - VİDEO

Azərbaycanda qayınananın gəlini vəhşicəsinə döydüyü görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə sosial şəbəkələrdə paylaşım edib.

Məlumata görə baş verən hadisə aprelin 26-da Lənkəranın Yuxarı Nüvədi kəndində qeydə alınıb. Metbuat.az məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verdiyi açıqlamaya görə yayılan video görüntülər əsasında araşdırma aparılır.

''Lənkəranın Yuxarı Nüvədi kəndində yaşayan 1946-cı təvəllüdlü Guldənaz Qurbanovanın gəlinini döyməsi faktı ilə bağlı baş vermiş hadisədən məlumatlıyıq. Fakt ilə bağlı Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin təhqiqat bölməsində araşdırma aparılır. Araşdırmanın nəticəsi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcəkdir. Fakt nəzarətə götürülüb''.

Məlumat üçün bildirək ki, Yuxarı Nüvədi kənd bələdiyyəsinin sədri Raifə Məmmədzadə lent.az-a bildirib ki, gəlinini döyən qayınana ruhi xəstədir:

“Qayınananın adı Girdənazdır. Təxminən 70 yaşı olar. Uzun illərdir ruhi xəstəliklə bağlı müalicə alır. Lənkəran ruhi-əsəb dispanserində qeydiyyatdadır. Əvvəllər heç vaxt gəlinini döyməyib. Əsəbləri pozulub, xəstəliyi oyanıb deyə böyüb. Qızı gəlib yenə müalicəyə aparıb. Gəlin isə hamilə deyil. 24-25 yaşı olar. İki uşaq anasıdır”.

