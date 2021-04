İki yeni dövlət qoruğu yaradılacaq

Azərbaycanda iki yeni dövlət qoruğu yaradılacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Vüqar Kərimov deyib. O bildirib ki, Palçıq Vulkanları Dövlət Təbiət Qoruğunun bazasında geoloji park yaradılacaq.

Həmin parkda təsərrüfat fəaliyyəti mümkün olacaq: "Parka turistlərin gediş gəlişinə şərait yaradılacaq".

Nazir müavini deyib ki, həmçinin Almaniya Ətraf Mühit Fondunun dəstəyi ilə Zaqatala Dövlət Qoruğunun bazasında Balakən-Zaqatala Biosfer Rezervatı yaradılacaq. Bu qurum qoruqdan aşağı, milli parkdan yuxarı statusa malik olacaq: "Qurumun ümumilikdə ərazisi Zaqatala və Balakən rayonlarının yüksək dağ massivlərinin əhatə edəcək".

