Türk PUA-sı Krımda ruslara dəhşət yaşatdı - Bütün sistemləri çökdü

Ukraynanın Türkiyədən aldığı Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatlarının ötən gün Krım sahillərində həyata keçirdiyi kəşfiyyat uçuşları zamanı ruslar sözün əsl mənasında şok yaşayıb.

Metbuat.az Rusiya mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Bayraktar TB2 Krımdakı Rusiya ordusunun elektron rabitə sistemini çökdürüb. Xarici KİV-lərin məlumatına görə, Bayraktar TB2-lərin Krımda rus cihazlarına müdaxilə etməsi ilk dəfədir baş verir.

Qeyd edək ki, Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatları hücum əməliyyatları və kəşfiyyat uçuşları həyata keçirməklə yanaşı düşmən sistemlərinə müdaxilə edə bilir. Ötən gün ABŞ, Böyük Britaniya və türk pilotsuz uçuş aparatlarının Krım sahillərində uçuşlar həyata keçirdiyinə dair məlumatlar yayılmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.