Koronavirusa meydan oxudular: Qapalı məkanda 5 min nəfərlik konsert keçirildi

Barselona şəhərində 5 min nəfərin iştirakı ilə konsert tədbiri təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qapalı məkanda keçirilən tədbirin məqsədi koronavirusun qapalı məkanda yayılma dərəcəsini müəyyən etmək olub. Bildirilir ki, konsertdən əvvəl bütün iştirakçılar testdən keçirilib. Tədbirdən sonra həyata keçirilən təkrar test vaxtı isə onlardan yalnız 6 nəfərdə koronavirusa rast gəlinib. Həmin şəxslərdən yalnız 2-nin konsert zalında koronavirusa yoluxduğu müəyyən edilib. Yerli dairələrin məlumatına görə, bu testin nəticəsi kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə başlamaq üçün əsas verir.

Qeyd edək ki, 5 min nəfərin iştirak etdiyi konsert Avropada pandemiya dövründə qapalı məkanda keçirilən ən böyük tədbir olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.