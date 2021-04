“2020-ci ildə Bakıda 301 avtobus dayanacağı təşkil edilib. Onlardan 100-ü pavilyondur”.

Mebuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli bildirib.

“Son 5 ildə ümumilikdə 791dayanacaq təşkil edilib ki, bunlardan 415 ədədi pavilyondur. Dayanacaqların 40%-i yenilənib, 60%-i isə tam təmir olunub. Gələcəkdə dayanacaqların günəş enerjisi ilə işıqlandırılması nəzərdə tutulur”, - deyə o, qeyd edib.

