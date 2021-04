“Səudiyyə Ərəbistanı İranla yaxşı münasibətlər qurmaq niyyətindədir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, krallığın vəliəhdi kral Məhəmməd bin Salman belə açıqlama verib. O bildirib:

“İranın firavan yaşamasını və qarşılıqlı maraqların olmasını istəyirik. Lakin problemimiz budur ki, İran nüvə proqramını, ballistik raket proqramını inkişaf etdirməklə və bəzi bölgə ölkələrinin daxili işlərinə müdaxilə etməklə xoş olmayan davranışlar sərgiləyir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.