Hindistanın məşhur aktyoru, komediya ustası 59 yaşlı Tamil Vivek koronavirusa qarşı peyvənd olunduqdan iki gün sonra vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyorun infarkt keçirdiyi bildirilir. Ailəsi bildirib ki, aktyorun halı qəfil pisləşib. O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Aktyorun ölüm səbəbinin peyvəndlə əlaqəsinin olub-olmadığı araşdırılır.

Qeyd edək ki, aktyor kameralar qarşısında peyvən olunmuşdu.

