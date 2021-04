“ABŞ ordusunun geri çəkilməsindən sonra Əfqanıstanda vətəndaş müharibəsi yenidən alovlana bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. O bildirib ki, bu uzaq ehtimal olsa da mümkündür. “ABŞ-ın çəkilməsindən sonra Talibanın Əfqanıstanı ələ keçirməsi ilə yeni vətəndaş müharibəsinin başlamasını heç arzu etmirik. Bunu heç kim istəməz” - deyə diplomat bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

