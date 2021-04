İsrail və ABŞ-dan sonra Polşa hökuməti də açıq havada tibbi maska taxılması məcburiyyətini ləğv etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, mayın 15-dən etibarən qadağa ləğv edilə bilər. Bunun üçün yoluxma sayında azalma müşahidə edilməlidir.

