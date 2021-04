Faşistlərin fahişəxana kimi istifadə etdiyi sarayda ŞOK TAPINTI - İnsanlar oraya axışır

Polşanın cənubundakı Minkovski kəndində faşist ordusunun zabitlərinin fahişəxana kimi istifadə etdiyi sarayla bağlı maraqlı iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sarayda dəyəri yarım milyard dollardan çox olan qızıl olduğu irəli sürülüb. Məlumata görə, 18-ci əsrə aid sarayın ərazisində 1 neçə ton qızıl olduğunu irəli sürənlər də var. Bildirilir ki, iddiaların ortaya atılmasına faşist zabitlərin nəvələrinin üzə çıxardığı xəritələr və sənədlər səbəb olub. Yaxın günlərdə sarayda axtarışların başlayacağı deyilir.

İddialara görə, qızıllar 2-ci dünya müharibəsindən sonlarında faşist komandan Henrix Himmlerin əmri ilə oğurlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.