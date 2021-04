Çində 50 ildən sonra ilk dəfə əhalinin sayında azalma müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, əhalisinin sayına görə dünyanın 1-ci dövləti olan Çin hökuməti yaxın günlərdə məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verəcək. Məlumata görə, hazırda Çin əhalisinin sayı 1,4 milyard nəfərdən azdır. Çin əhalisinin sayı iki il əvvəl 1,4 milyard nəfəri ötmüşdü.

Anar Türkeş / Metbuat.az

