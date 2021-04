İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 454 000 ha torpaq sahəsinin inventarlaşdırılması başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ümumilikdə 10 rayon üzrə 150 yaşayış məntəqəsində daşınmaz əmlakın ilkin inventarlaşdırma işləri yekunlaşdırılıb.

Hazırda 8 yaşayış məntəqəsində işlər davam etdirilir. 321 yaşayış məntəqəsinin tamamilə dağıdılıb yararsız hala gətirildiyi müəyyən olunub.

