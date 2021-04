Təhsil İnstitutunun Metodik Dəstək Mərkəzinin direktoru Namiq Nağıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Namiq Nağıyev koronavirusdan dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Namiq Nağıyev bundan öncə Şamaxı Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri işləyib.

