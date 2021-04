Sosial şəbəkədə şəhid Xudayar Yusifzadə haqqında nalayiq ifadələr işlədən şəxs döyülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fuad Rəsulzadə adlı gənc bir müddət öncə Tvitter sosial şəbəkəsində "Xudayar çoxdandır təzə mahnı buraxmır” adlı status yazmışdı. Bu sözlər sosial şəbəkədə kəskin etirazla qarşılanmışdı. Bu gün həmin gəncin döyülməsi haqda video sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Onu kimlərin döydüyü məlum deyil. Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.