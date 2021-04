İstanbulda böyük terror hücumunun qarşısı alınıb.

Metbuat.az Türk KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu bu barədə açıqlama verərək bildirib ki, terror aktı PKK tərəfindən planlaşdırıb.

"Keçirilmiş xüsusi əməliyyat nəticəsində PKK-nın 2 üzvü saxlanılıb".

