DƏHŞƏTLİ PLAN üzə çıxdı: Avropada bu ölkələr parçalanacaq, bəzi dövlətlər birləşəcək

“Şimali Makedoniya sərhədlərin dəyişdirilməsini əsla qəbul etməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Makedoniya prezidenti Stevo Pendarovski belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, sərhədlərin dəyişdirilməsinə cəhd edilməsi dəhşətli toqquşmalara yol açacaq.

“Son dərəcə təhlükəli plandır. Qan su yerinə axacaq. Bu planı heç kim dəstəkləmir. Bunu kim yazıbsa açıqlanmalıdır. Onların adlarının açıqlanmaması öz planlarından nə qədər utandıqlarını sübut edir.

Bildirilir ki, mətbuata sızan planda Bosniya və Herseqovinanın parçalanması və bir hissəsinin Serbiyaya birləşdirilməsi, həmçinin Kosova və Albaniyanın birləşdirilməsi və digər maddələr yer alır. Xəritənin Sloveniya tərəfindən hazırlandığı iddia edilsə də, rəsmi dairələr təkzib edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.