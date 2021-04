“Arif Quliyev süni tənəffüs aparatındadır, intensiv müalicəsi davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya açıqlamasında “Yeni Klinika”nın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov deyib.

O, aktyorun vəziyyətinin ağır stabil olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxan Xalq artisti bir neçə gün əvvəl "Yeni Klinika"ya yerləşdirilib.

