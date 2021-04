Virusdan ölən şəxs ortalıqda qaldı: Cəsədi qucaqlayıb daşıdılar - FOTO

Koronavirusun yeni episentri olan Hindistanda sutka ərzində 200 mindən çox insan ölüb. Artıq vəziyyət o həddə gəlib çatıb ki, xəstəxanalarda yoluxanları yerləşdirib müalicə etmək üçün də yer qalmayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, virusdan ölənlərin daşınması üçün nəqliyyat vasitələri olmadığından, onlar motosikl vasitəsi ilə daşınırlar.

Yayılan görüntülərdə təqribən 50 yaşlarında virusdan ölmüş bir qadının oğlu və yeznəsinin arasında dik durması təmin ediləcək səviyyədə saxlanılaraq, basdırılmaq üçün kəndlərinə göndərildiyi əks olunub.

Belə bir vəziyyət höküm sürdüyü Hindistanda yoluxmanın necə bu həddə çatdığı artıq məlum olur.

Amerika xarici işlər nazirliyinin COVİD-19 üzrə koordinatoru Qayli Smit bildirib ki, Hindistanda baş verənlərin yalnız başlanğıcdır və virus pik həddə daha çatmayıb.

Qeyd edək ki, ölkədə virusa yoluxma sayı 360 mindən çoxdur.

