Baydendən 100-cü gün mesajı: Rusiyanın addımları cavabsız qalmayacaq

ABŞ prezidenti Co Bayden hakimiyyətdəki 100-cü günü münasibətilə Senat və Konqresin Nümayəndələr Palatasının birgə iclasında çıxış edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bilidirib ki, pandemiya və digər proseslər ölkə iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurub. “Ölkəni yenidən dirçəltmək üçün burdayam” deyən Bayden, seçim vədlərindən bəzilərini artıq icra etdiyini ifadə edib. Xarici siyasətlə bağlı çıxışı zamanı Bayden ABŞ-ın yeni toqquşmalar istəmədiyini bildirib.

ABŞ prezidenti Çin və Rusiya ilə münasibətlərin pis olduğunu etiraf edib. Bayden Moskva ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını amma Kremlin atacağı addımların cavabsız qalmayacağını ifadə edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

