Qaynana gəlinini BUNA GÖRƏ döyüb - Baldız danışdı / VİDEO

İki gündür Lənkəranda qayınananın gəlini döyməsi mövzusu gündəmdən düşmür.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, "Səni axtarıram" verilişində aparıcı Xoşqədəm Baxşəliyeva döyülən gəlinin baldızı ilə telefonla əlaqə saxlayıb. Canlı yayım zamanı baldız bildirib ki, gəlinin döyülməsinə səbəb onun natəmiz olmasıdır:

"Bir anlıq o qızın yerinə özümü qoydum. Anama da dedim ki. həmin an onun yerində məni təsəvvür edərdin. Anadı haqq qazandırmıram ona. Anam xəstə olduğu üçün danışa bilmədim onla. Çəkən xanıma da sözüm var ki, gedib əlindən alardı, kömək edərdi ona. 7 bacıyıq hamımız ailəliyik. Mən qızıma o tərbiyəni vermərəm ki, döyülsün. Gəlin natəmiz olduğu üçün döyülüb. Biz anamıza deyirik ki, bunu belə görüb qəbul eləmisən".

Daha ətraflı baxmaq üçün verilişdən olan kadrları təqdim edirik:

