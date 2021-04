Türkiyədən sevindirici xəbər: Hamı xilas olacaq

“Yaxın günlərdə Türkiyə yerli peyvəndin 3-cü mərhələsinin testlərinə başlayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səhiyyə naziri Fahrettin Koca belə açıqlama verib. O bildirib ki, bu kütləvi istifadədən əvvəlki son mərhələdir. İlk iki mərhələnin sınaqları könüllülər üzərində aparılıb və uğurlu nəticələr əldə edilib. Nazirin sözlərinə görə, digər daha bir yerli peyvəndin isə 1-ci mərhələsinin testləri həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan xarici ölkələr arasında peyvəndlə bağlı ədalətsiz bölüşdürmənin olduğunu bildirərək, yerli peyvəndin ədalətli formada bütün dünyaya satacaqlarını bəyan etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.