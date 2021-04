Koronavirusa yoluxan Xalq artisti Niyaməddin Musayev xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Niyaməddin Musayev Unikal.org-a açıqlamasında bildirib.

Xalq artisti tamamilə sağaldığını və yaxşı olduğunu da dilə gətirib:

“20 gün xəstəxanada yatdım. Vəziyyətim ağır idi, həkimlər məni sağaltdı. Onlara minnətdarlığımı bildirirəm. Hazırda yaxşıyam, artıq evimdəyəm”.

