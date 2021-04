Türkiyənin Kocaeli vilayətində polis axtarışda olan şəxslərin həbs edilməsi üçün əməliyyat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əməliyyat zamanı 19 nəfər saxlanılıb. Onların arasında 2 qadın da var. Məlum olub ki, qadınlar polisdən yayınmaq üçün evlərində gizli otaq yaradıblar. Həmin otağın girişi də gizli olub.

Bir müddət həmin otaqda gizlənərək həbs olunmaqdan xilas olan qadınlar, sonuncu əməliyyat zamanı nəzarətə götürülüblər.

