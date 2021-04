Süd məhsullarının mağaza “ömrü” – Xarab olmuş məhsullara görə cavabdeh KİMDİR?

Sağlıqlı qidalanmağın ilk şərti süd və süd məhsullarından istifadə etməkdir. Tərkibinə görə tez xarab ola bilən bu qidalar alındıqdan sonra soyuq yerdə mühafizə edilməlidir. Bəzən o məhsulları soyuducuda saxlamağımıza rəğmən, yenə də xarab olurlar. Amma mağazalarda satılan süd məhsullarının isə daha uzunmüddətli vitrin ömrü olur.

Ümumiyyətlə süd məhsulları hansı qaydalara əsasən mühafizə edilməlidir?

Mövzu barədə Ukrayna Kulinarlar Birliyinin üzvü, Türkiyə Şef Aşcılar Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisi, qida texnoloqu Ağa Salamov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, süd və süd məhsulları soyuq zənciri pozulmadan marketlərə təslim edilməli və mühafizə edilməlidir.

“Ağartı məhsullarından südün sağıldığı müddətdən 72 saata qədər vaxtı var. Əgər siz o müddətə kimi məhsulu istehlak etməsəniz o xarab olacaqdır. Amma mağazalarda satılan südün istifadə müddəti daha uzundur. Ona market şəraitində qorunub saxlanılması üçün kimyəvi qatqılar əlavə edilir.

İstehlakçılar market soyuducusundan alıb ev soyuducusuna qoyduqları süd məhsullarını istehlak edilənə qədər lazımi üsullarla saxlamalıdırlar. Soyuducunun temperaturu süd və süd məhsulları üçün +4°C olmalıdır”.

Bəzən mağazalardan aldığımız süd məhsulları vaxtının bitməsinə bir neçə ay qalmış olsa da qapağını açdığımız zaman küflənib xarab olmuş vəziyyətdə qarşımıza çıxır. Adətən alıcıların ciddi narazılığına səbəb olan bu hal barədə “Bizim Market” supermarketlər şəbəkəsinin Marketinq departamentinin direktoru Pərviz Əzimov ilə söhbət apardıq. Ekspert bildirdi ki, mütəmadi olaraq marketlərdə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin tələblərinə müvafiq yoxlamalar keçirilir.

“Supermarketdə bütün tələblərə riayət olunmaq baxımından süd məhsulları mühafizə edilir. Əgər hər hansı bir problem müşahidə edilərsə, biz həmin məhsulu istehsalçı firmaya geri qaytarırıq. İstehlakçılar mağazadan alınan əksər məhsulları hər hansı bir problemlə qarşılaşacaqları təqdirdə (Gigiyenik vasitələr istisnadır) 14 gün müddətində geri qaytara bilərlər”.

Biz 100-dən çox çeşiddə məhsul satırıq. Onların içərisində qapağı bağlı məhsullar da var. Təbii ki, bunun hamısının qapağını açıb yoxlaya bilmərik. Hər hansı bir problem olarsa, məsələn deyək ki, süd məhsuludur müddətinin bitməsinə baxmayaraq xarab olub bu zaman biz araşdırma aparırıq. Ola bilər ki, məhsulun xarab olması istehsalçı firmadan irəli gələn problemdən dolayı baş verib. Bu zaman biz həmin istehsalçı ilə işləməmək qərarı alırıq”.

Bəzən insanlar düşünürlər ki, alınan hər hansı bir məhsulda aşkar edilən qüsur marketin problemidir.

Pərviz Əzimov bildirdi ki, bu sahədə mağaza ən açıq bir yerdir.Yəni istənilən halda AQTA-nın işçiləri bizə xəbər vermədən ayda bir neçə dəfə alıcı və ya gizli müştəri kimi gəlib reydlər həyata keçirə bilər.

“Son bir il yarım ərzində bir dəfə də olsa düzgün saxlama qaydası və gigiyena ilə bağlı marketə xəbərdarlıq edilməyib. Qeyd etdiyim kimi, istehsalçılarla bağlı hər hansı bir problemə görə mağaza məhsuliyyət daşımır. Alıcı hər hansı bir markanın tozsoranını alıb onun çalışma prosesində problemi aşkar edərsə bu mağazanın deyil, birbaşa olaraq istehsalçı şirkətin problemidir. Eyni məsələ qida məhsulları ilə bağlı aşkar edilən qüsurlara da aiddir”.

Bəs mağazada istifadə müddətinin bitmiş və ya müddətinə az qalmış məhsulların vitrindən yığışdırılması necə aparılır?

“Biz bu sahədə çox diqqətli davranaraq, özümüz ilə bərabər başqa bir şirkət ilə də müqavilə bağlamışıq. Həmin şirkət ayda iki dəfə mağazaya gələrək istifadə müddəti bitmiş məhsulları yoxlayır və mağazaya bir hesabat göndərir. Çünki 20 mindən çox məhsul çeşidinin istifadə müddətinin bitməsi ilə bağlı araşdırma aparsaq ola bilər ki, gözümüzdən hər hansı biri yayınmış olsun. Amma həmin şirkət dəqiqliklə bu hesabatı hazırlayıb bizə təqdim etməklə mağazadan vaxtında müddəti bitmiş məhsulların yığışdırılmasına köməklik göstərir. Elə məhsul var ki, məsələn süd və qatıq məhsulları onların istifadə müddəti 1həftə 10gündür. Bu müddət ərzində məhsulun adətən 80 faizi satılmış olur geridə qalan 20 faiz isə artıq vitrindən yığışdırılaraq istehsalçıya təhvil verilir və yaxud tullantı kimi məhv edilir”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

