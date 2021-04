Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu və Səhiyyə naziri Fahrettin Kocanın gələn ay Rusiyaya səfəri planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çavuşoğlu özü açıqlama verib. O bildirib ki, səfər zamanı bır sıra məsələlər o cümlədən rusiyalı turistlərin Türkiyəyə gəlməsi mövzusu müzakirə ediləcək.

Qeyd edək ki, Rusiya pandemiyanı irəli sürərək, Türkiyə ilə hava nəqliyyatını dayandırıb. Bu da rusiyalı turistlərin Türkiyəyə gəlməsinə əngəl törədib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.