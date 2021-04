Mirələmovun vəzifəsi bu xanıma verildi - FOTO

YAP Xətai rayon təşkilatına yeni sədr əvəzi seçilib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, adıçəkilən partiyanın rayon təşkilatının İdarə Heyətinin qərarı ilə, sədr vəzifəsi Qurbanova Yeganə Məmmədəli qızına həvalə olunub.

O, həm də YAP Xətai rayon təşkilatının sədr müavini, 265 saylı tam orta məktəbin direktorudur.

Qeyd edək ki, YAP Xətai rayon təşkilatının sabiq sədri H. Mirələmovun xanım işçisinə qarşı qeyri-əxlaqi hərəkətini əks etdirən video yayılandan sonra o, partiyadan çıxarılıb.

