Xırdalan avtobusundan ŞOK GÖRÜNTÜLƏR: Sərnişin sürücünü belə döydü - VİDEO

Bu gün saat 12:50 radələrində Xırdalan şəhəri ərazisində 119 saylı marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusunda insident olub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, xəbər verir ki, 10 TG 080 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusa arxa qapıdan daxil olan sərnişinə sürücü marşrut xəttinin kart sistemi ilə fəaliyyət göstərdiyini və ön qapıdan daxil olaraq ödəniş etməsini bildirib. Bunu qəbul etməyən sərnişin sürücüyə hücum edərək ona yumruqla zərbə endirərək bədən xəsarətləri yetirib.

Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə məlumat verilib. Araşdırma aparılır.

