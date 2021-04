Türkiyədən açıqlama: Danışıqlar nəticəsiz başa çatdı

Cenevrədə BMT, Türkiyə və Böyük Britaniyanın iştirakı ilə keçirilən Kiprin statusu ilə bağlı danışıqlar nəticəsiz başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə masaya yeni təkliflərlə oturub. Qarşı tərəf isə köhnə təkliflər üzərində təkid edib. Diplomatın sözlərinə görə, Kipr adasındakı gərginlik iki dövlətli həll yolu ilə aradan qaldırılmalıdır. Qarşı tərəf isə federasiyanın qurulmasını təkid edir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

