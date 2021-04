"Fransa ordusunu Zəngəzura yerləşdirin" - Ermənilərdən ŞOK TƏKLİF

Ermənistanda bir neçə siyasi qüvvəni sıralarında birləşdirən “Milli-Demokratik Qütb” hərəkatı Fransa prezidentinə məktub ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məktubda Emmanuel Makrondan Fransa ordusunu Ermənistanın cənub sərhədlərinə - Zəngəzura yerləşdirməsi xahiş olunur.

Hərəkat fəalları Fransa Senatının Qarabağdakı qondarma rejimi tanımaqla bağlı səsvermə keçirməsini, Fransanın daim Minsk qrupu çərçivəsində həmsədr kimi Ermənistana dəstək verməsi və s. fonunda bu addımı məqsədəuğyun hesab ediblər.

Xatırladaq ki, “Milli Demokratik Qütb” hərəkatı sıralarında radikal “Sasna Tsrer” partiyası, Ermənistan Avropa Partiyası və sıra siyasi, ictimai xadimləri birləşdirir.

