Xameneidən ŞOK TƏLİMAT - Rusiya danışıqlara mane olur

"ABŞ-ın İranla başlatdığı nüvə danışıqları prosesində tərəflərin ortaq məxrəcə gəlməsi mümkündür. Çünki, İran rəhbərliyi xüsusilə Ali dini rəhbər S. Ə. Xameneinin birbaşa razılığı ilə bu danışıqlar başlayıb".

Bu fikirləri Cənubi Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin sədri, politoloq Məhəmməd Əsədullazadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib. Siyasi şərhçi deyir ki, İran bu danışıqlara ehtiyac duyur və ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdən çıxmaq üçün sanksiyaların yumuşalmasına çalışır. Çünki, getdikcə ölkədə inflyasiya inkişaf edir.

"Hazırkı prosesdə İranla növbəti dəfə nüvə anlaşmasına Rusiya mane olmağa çalışır. Ona görə də İran XİN rəhbəri Cavad Zərifin Rusiya nüvə sazişinə qarşı çıxmaqla bağlı səs yazısı mətbuata məqsədli şəkildə ötürüldü. Məlum oldur ki, nüvə danışıqlarında təmsil olunan Rusiya üzdə anlaşmanı dəstəkləsə də, arxa fonda İrana təzyiq edir ki, anlaşmaya getməsin. Rusiyanın bu siyasəti Qarabağ danışıqlarında ABŞ həmsədrinin Rusiyanın həmsədrinə verdiyi sualı xatırlatdı. Amerikalı həmsədr deyir ki, Rusiyalı həmsədrdən soruşdum ki, Azərbaycan və Ermənistan bu planı dəstəkləsə, Rusiya razılıq verəcəkmi sülh olsun?. Rusiyalı həmsədr isə deyib ki, göründüyü kimi Rusiya masada bir təklif verir, arxa planda isə o verdiyi təklifə qarşı çıxır. Rusiyanın beynəlxalq siyasətdə və tərəfdaşlarla izlədiyi siyasət bundan ibarətdir".

Məhəmməd Əsədullazadə deyir ki, Azərbaycan Rusiya ilə məsafəli davranmalı və Türkiyə ilə bu məsələdə daha sıx əməkdaşlıq etməlidirlər.

ABŞ-la İran nüvə anlaşmasında razılığa gəldikdən sonra, Rusiyaya qarşı sanksiyalar daha da genişlənəcəkdir.

"Düşünürəm ki, hətta neft və qaz alışı dayandırıla bilər. Əvəzində İrandan neft-qaz alınması mümkündür. Regionda çox ciddi gərgin proseslər gedir. Azərbaycan təhdidlərə hazır olmalı, Türkiyə ilə öz hərbi imkanlarını dərinləşdirməlidir".

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.