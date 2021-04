Rusiyanın rəsmi dairələri rusiyalı hərbçilərin Donbas bölgəsində olduğuna dair Tiktokda yayılan 546 video ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə rusiyalı hərbçilərin Donbasda olduğu və Ukrayna ordusuna qarşı döyüşlərdə separatçılara dəstək verdiyi əks olunub.

Rus dairələri iddia edir ki, həmin görüntülər saxtadır və videoları paylaşanlar məsuliyyətə cəlb ediləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.