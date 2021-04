Avropadan Rusiya iqtisadiyyatını çökdürəcək təklif

Avropa Parlamenti Ukrayna torpaqlarına müdaxilə edəcəyi təqdirdə Rusiyadan neft və qaz alışını dayandırmağı və Moskvanın SWIFT ilə əlaqəsinin kəsilməsini təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyaya qarşı hazırlanmış sənəddə qeyd edilib. Sənəddə Rusiyanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi təqdirdə ağır sanksiyalara məruz qalacağı barədə xəbərdarlıq edilib. Sanksiyalar Rusiya hökumətinə yaxın olan iş adamları və şəxslərin Avropadakı bütün hesablarının dondurulmasını və vizalarının ləğv edilməsini əhatə edə bilər. Sənəd bu həftə müzakirəyə çıxarılacaq.

Anar Türkeş / Metbuat.az

