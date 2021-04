Almaniya polisi koronavirus pandemiyasını inkar edənləri nəzarətə götürəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kəşfiyyat Xidmətinin məlumatına görə, həmin şəxslər dövlətin pandemiya ilə bağlı siyasətinə zərər verə bilər. Artıq hüquq-mühafizə xidmətləri hökumətin təlimatı ilə məsələ barədə araşdırmalara başlayıb.

Qeyd edək ki, Almaniyada koronavirusu inkar edənlərin sayı xeyli artıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

