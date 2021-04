Əlillik təyinatı daha üç qrup üzrə aparılmayacaq - Nazir açıqladı

Azərbaycanda əlilliyin müəyyən olunması istiqamətində yeni meyarlar tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisdə "Əlilliyin ekspertizası və reabilitasiyası sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dinləmədə çıxış edərkən məlumat verib.

Nazir bildirib ki, layihədə bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulur: "Belə ki, əlillik artıq üç dərəcə ilə və ya sağlamlıq imkanları məhdud kimi dar çərçivədə deyil, daha geniş spektrdə, faiz diapazonunda dəyərləndiriləcək".

Nazir qüvvədə olan normativ hüquqi aktların bu layihəyə uyğunlaşdırılması məqsədilə ediləcək təklifləri də diqqətə çatdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.