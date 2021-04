Müğənni Sevda Əliqızı əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin ayağında ciddi problem yaranıb. İkinci dəfə əməliyyat masasına uzanan Sevdanın ayağından sümük kəsilib.

Qeyd edək ki, sənətçi podaqradan əziyyət çəkir. Bir neçə ay əvvəl də ifaçı əməliyyat olunmuşdu. Sevda açıqlamasında yeriməkdə çətinlik çəkdiyini, həkimlərin hündürdaban geyinməyə qadağa qoyduqlarını söyləyib. (axşam.az)

