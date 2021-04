Azad Rəhimovun SON DURUMU: Ailəsi dedi ki...

Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimovun son durumu açıqlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova açıqlamasında bildirib ki, nazirin vəziyyəti ağırdır: "Ailəsindən aldığım son məlumata görə, Azad müəllimin vəziyyəti ağır olaraq qalır".



Qeyd edək ki, Azad Rəhimov bu ilin yanvar ayında Nyu-Yorkun Presviterian Veyl Kornell Hospitalına yerləşdirilib. Durumu daha da ağırlaşan nazir bir müddət sonra onkoloji xəstələrin müalicə olunduğu hospitala köçürülüb. (lent.az)

