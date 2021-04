Mayda Rotterdamda keçiriləcək “Eurovision” mahnı müsabiqəsinə tamaşaçılar da buraxılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “De Telegraf” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, qərarı Niderland hökuməti təsdiqləyib. Məşqlərə, yarımfinal və finala biletlərin satışı mayın əvvəlində başlayacaq.

Müsabiqənin təşkilatçıları yarışmaya maksimum 3500 nəfər tamaşaçının buraxılacağını təsdiqləyib.

