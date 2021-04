"Vəfa keçmişini unutma, Tacir Şahmalıoğlunun..." - Şəbnəm Tovuzludan YENİ QALMAQAL

Müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova arasındakı qalmaqal səngimək bilmir. Bu dəfə üçüncü bir şəxs də məsələyə daxil olunub.

Metbuat.az sherg.az-a istinadən xəbər verir ki, Ş.Tovuzlu İnstaqramda yayımladığı açıqlamasında tanınmış müğənni Tacir Şahmalıoğlunun adını hallandırıb. Vəfaya "keçmişini unutma" deyən Şəbnəm söyləyib ki, Allah Tacir Şahmalıoğlunun canını sağ eləsin.

Müğənninin bu sözü sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub. Hər kəs bir sualın cavabı haqda düşünüb: Vəfa Şərifova ilə Tacir Şahmalıoğlu arasında nə baş verib?

