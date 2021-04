ASAN Xidmətin mətbuat katibi Elnur niftəliyev qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o özü məlumat paylaşıb.

"Artıq 3-cü gündür ki, zənglərinizə, mesajlarınıza cavab verə bilmirəm. 28 aprel tarixində ağır bir qəzadan yüngül xəsarətlərlə qurtuldum.

Müalicə, sağlamlığıma qovuşmaq üçün hələ bir müddət lazım olacaq. Məni üzrlü saymağınızı xahiş edirəm" , - deyə o qeyd edib.



