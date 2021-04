Ərdoğan Türkiyəni güclü müstəqil ölkəyə çevirdi - Rusiyadan açıqlama

“Türkiyənin prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi ilə ciddi uğurlar əldə etməsi ABŞ-ı narahat edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyənin müstəqil siyasət yürütməsi ABŞ və NATO-da həyəcan yaradıb. Peskovun sözlərinə görə, qərbin Türkiyə barədə sərt açıqlamalarının arxasında bu həqiqət dayanır.

“Açıq görünür ki, ABŞ özü tərəfindən idarə edilə bilən Türkiyə istəyir. Amma bu belə deyil. Artıq Türkiyə özünə əmin addımlarla irəliləyən fərqli ölkədir” - deyə Peskov bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

