Gələn həftə ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken Ukraynaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat özü açıqlama verib:

“Hazırda Rusiyanın Ukrayna sərhədinə topladığı hərbi qüvvələrin sayı 2014-cü il ilə müqayisədə daha çoxdur. Cənab Putinin məqsədini bilmirik. Onun edə biləcəyi və etməyəcəyi bir çox seçim var”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

