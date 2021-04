Fransa prezidenti 20 generalı cəzalandıracaq

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron 20 fransız generalın ölkədəki radikal İslamın yayılması səbəbiylə vətəndaş müharibəsi ilə üzləşəcəyi barədə məktubuna çox sərt reaksiya verib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, 20 generalın mühakimə olunması üçün əmr imzalanıb.

Bundan əvvəl, istefada olan fransız general və digər 80 keçmiş zabit Prezident Makronu "İslamçıların səbəb olduğu cəmiyyətin parçalanması”nı dayandıra bilməyəcəyi təqdirdə ölkədə hərbi nəzarətin tətbiq olunmasına çağırmışdı.

Qeyd edək ki, Fransa vətəndaşları Prezidentə yaxınlaşan irqi müharibə səbəbi ilə ölkənin dağılma riski barədə xəbərdar etdikləri bir məktubun yayımlanmasını məmnuniyyətlə qarşılayıb.

