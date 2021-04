Qırğız və tacik hərbçiləri arasındakı toqquşmada 13 nəfər həlak oldu

Qırğızıstan və Tacikistan hərbçiləri arasında baş verən toqquşma nəticəsində ümumilikdə 13 nəfər həlak olub. 100-dən çox yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tass agentliyi məlumat yayıb. Qarşıdurma nəticəsində məktəb və bir neçə bina yanıb.

Qeyd edək ki, Qolovnoy su anbarı yaxınlığında baş verən toqquşma artıq səngiyib. Tərəflər hərbçilərini geri çəkib.

Tacik-qırğız sərhədinin uzunluğu 911 kilometr təşkil edir. Onun 451 kilometri mübahisəli ərazi hesab edilir. Bu da iki ölkə arasında vaxtaşırı sərhəddə müxtəlif səviyyəli silahlı insidentlərin baş verməsinə səbəb olur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

