Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun litvalı həmkarı Gabrielius Landsbergis ilə təkbətək görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Tvitter hesabında məlumat paylaşılıb.



