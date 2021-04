Rusiyanın Xəzər dənizindəki donanması Dağıstan sahillərində təlimlər keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya ordusundan açıqlama verilib. Məlumata görə, hərbçilərin qarşısına qoyulan tapşırıq şərti düşmən hədəfini müəyyən etmək və məhv etmək olub. Məşq zamanı şərti düşmən hədəflərinə raket zərbəsi endirilib. Şərti hədəf dəqiqliklə vurulub. Təlimlərə 20 gəmi cəlb edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

