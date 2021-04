Türkiyə Fələstində keçirilməsi planlaşdırılan seçkilərlə bağlı İsrailə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çağırışda Qüdsdə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı əngəlin aradan qaldırılması tələb olunub.

Qeyd edək ki, 2006-ci ildən bəri Fələstində ilk dəfə parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsi planlaşdırılır. Lakin İsrailin Şərqi Qüdsdə seçkilərin keçirilməsinə mane olması prosesin təxirə salınmasına səbəb olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

