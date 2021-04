Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Meron dağı yaxınlığında keçirilən Laq Ba-omer dini tonqal qalama mərasimi zamanı yaranan izdihamda 44 nəfərin ölümü ilə bağlı İsrailə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in rəsmi tviter hesabında paylaşım edilib.

Paylaşımda deyilir: "Bu xəbərləri bizi çox kədərləndirdi. Dəhşətli hadisədə həlak olanların ailələrinə, eləcə də İsrail hökumətinə və xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Yaralılara şəfa diləyirik".

