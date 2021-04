Kiprlə bağlı türklərin təklifini yunanlar RƏDD ETDİ

Kipr problemi ilə bağlı BMT-nin bayrağı alıtnda keçirilən danışıqlar uğursuzluqla başa çatıb.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin başçısı Ersin Tatar və yunan Kiprinin prezidenti Nikos Anastadisin arasında danışıqlar nəticə verməyib. Türkiyə tərəfi adanın yunan və türk icmaları arasında çoxillik münaqişəyə son qoymaq üçün adada iki müstəqil dövlətin yaradılmasını və icmaların hüquqlarının bərabərləşdirilməsini təklif edib.

Təklif yunan Kiprinin rəhbəri tərəfindən dərhal rədd edilib.

“Bu təklif bizə böyük məyusluq yaşatdı”- deyə Anastasiadis deyib. Yunan tərəfi Kiprin bir dövlət halında birləşməsini istəyir.

Xatırladaq ki, İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilən 2 günlük danışıqlarda Böyük Britaniya, Yunanıstan və Türkiyə XİN başçıları da təminatçı ölkələr kimi iştirak edirlər.

