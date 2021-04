Bu da Nüşabə Ələsgərlinin əri və qızı - FOTOLAR

Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, əməkdar artist "Instagram" hesabında yeni fotolar paylaşıb. Fotolarda qızı Nigar və kürəkəni Gino ilə görüntülənib. Süfrə başında çəkilən fotolarda Nüşabənin həyat yoldaşı da yer alıb.

Qeyd edək ki, Nüşabə Ələsgərlinin qızı Nigar ilə Ginonun iki il əvvəl nişanı oldu. Pandemiya səbəbindən cütlük Azərbaycanda toy edə bilmədi. Gino aşpazdır.

Həmin fotoları təqdim edirik:

