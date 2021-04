Dünyanın suni intellektlə çalışan ilk “ağıllı gəmisi” “Mayflower 400” Böyük Britaniyadan ABŞ-a üzməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər zamanı gəmiyə insan müdaxiləsi olmayacaq. Nəqliyyat vasitəsi Atlantik okeanı tamamilə öz qərarları ilə keçəcək. Səfər mayın 15-də başlayacaq və 3 həftə davam edəcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.